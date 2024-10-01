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«Арсенал» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов в Лондоне

«Арсенал» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов в Лондоне
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» – «ПСЖ» во 2-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.12.

«Интересная игра, и для меня сложно её предсказывать. «ПСЖ» пока не очень понятен. Чудом всё-таки дожали «Жирону» в 1-м туре. В чемпионате всё не очень гладко идёт – упустили единоличное лидерство. А в матче с «Ренном» произошёл конфликт Луиса Энрике и Дембеле. Теперь один из лидеров не выйдет в Лондоне. Напряжённая какая-то атмосфера, но при этом есть система игры, есть футболисты экстра-класса.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» я бы назвал фаворитом, но он пропускает матч за матчем – три игры подряд. И до этого очень повезло в паре встреч – что с «Аталантой», что с «Тоттенхэмом». Очевидно, что у Парижа будут моменты. Но вроде бы нападение лондонцев проснулось, начали забивать помногу. И Хаверц забил в последней игре, и снова Троссард отличился, он чуть ли не самый стабильный в атаке, и Мартинелли тоже смог поразить ворота «Лестера». У парижан должен вернуться Доннарумма, но вряд ли в оптимальном состоянии. Плюс там будет сумасшедшее давление на оборону «ПСЖ».

Я здесь выберу вариант, который выглядит самым надёжным, на мой взгляд. Турнирная ситуация пока позволяет не закрываться, а показывать лучшие качества впереди. Поэтому «обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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