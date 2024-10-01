«Байер» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Германии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Милан».

Ставка: победа «Байера» 2:1 за 7.60.

«В одном из самых интересных матчей 2-го тура Лиги чемпионов встретятся «Байер» и «Милан» — клубы с совершенно разными стилями. Думаю, всё же представитель Германии сейчас сильнее, особенно после того испытания, что он прошёл на выходных.

Важнейший матч у команды Хаби Алонсо был на прошлых выходных в Бундеслиге. Играла она с «Баварией». Они всё ещё являются главными претендентами на победу в турнире. И, на самом деле, даже ничью с трудом «фармацевты» заработали. «Бавария» должна была выигрывать — множество моментов у неё было, «Байер» просто отбивался. Но в этом и заключается показатель уровня команды из Леверкузена — она выдержала и не проиграла в итоге (1:1).

В остальных матчах сезона «Байер» почти только выигрывал. Разве что с «Лейпцигом» он потерпел неудачу (2:3). В целом часто подопечные Хаби Алонсо надеются на последние минуты, на которых они часто и вырывают победы. Но вот соперники уже готовятся к этому. В 1-м же туре Лиги чемпионов у «львов» особых трудностей не возникло — 4:0 с «Фейеноордом».

У «Милана» же неудач в сезоне было больше. В Серии А он стартовал с мини-серии без побед — дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Причём даже не самым сильным противникам уступали подопечные Фонсеки — 1:2 с «Пармой», 2:2 с «Торино». Но затем результаты команды выправились, пришли победы, в том числе в тяжёлом дерби с «Интером» (2:1). В таблице чемпионата команда начинает подниматься ближе к верхушке.

Но всё же ещё одна неудача постигла команду из Милана. В 1-м туре Лиги чемпионов у неё был тяжёлый соперник — «Ливерпуль». Миланцы подготовились к матчу, реализовали план быстрого и активного начала игры, забили первыми. Но потом представитель Англии без особых проблем забрал победу себе — 1:3 в итоге.

И вот теперь вторая подряд тяжёлая встреча для подопечных Фонсеки в ЛЧ. Не думаю, что им тут есть смысл рассчитывать на победу. Ничья — ещё возможный вариант. Но я всё же поверю в победу «Байера», который после ничьей с «Баварией» будет окрылён. Сейчас уровень «львов» всё же выше, чем у их соперника.

Моя ставка — победа «Байера» со счётом 2:1 с котировкой 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».