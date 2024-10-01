«Байер» — «Милан»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов в Леверкузене

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Байер» – «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.55.

«В 1-м туре Лиги чемпионов «Байер» на выезде разгромил «Фейеноорд» (4:0). Автором двух мячей стал лучший игрок Бундеслиги прошлого сезона Вирц. А вот «Милан» дома уступил «Ливерпулю» (1:3), хотя Пулишич и открыл счёт на третьей минуте.

Триумфатор предыдущего чемпионата Германии в 5-м туре нынешнего на выезде, открыв счёт, в итоге сыграл вничью с занимающей первое место «Баварией». Сами леверкузенцы сейчас идут третьими. У команды вторая в чемпионате результативность (14 мячей), а вот пропущено в пяти матчах 10 мячей, это шестой показатель от конца таблицы. Перед матчем с мюнхенцами у «Байера» была домашняя игра с «Вольфсбургом» (4:3), подчеркнувшая как силу атаки во главе со снова забившим Вирцем, так и проблемы хозяев в обороне. Да и от «Фейеноорда», которому леверкузенцы забили четыре, они, прямо скажем, не пропустили лишь чудом. Возвращаясь к игре с «Вольфсбургом», добавим, что победа была добыта на 93-й минуте в уже ставшем фирменным стиле команды Хаби Алонсо. Кстати, забивает чемпион Германии в 13 матчах подряд. А в последних пяти — в среднем по три мяча. Ну, и пропускает в среднем по 1,6.

«Милан» тоже входит в число лидеров национального чемпионата. После неудачного старта в еврокубке он, показав хорошую реализацию моментов, выиграл принципиальный матч в гостях у «Интера» (2:1), а затем дома разгромил «Лечче» — 3:0. И там, и там по мячу забил всё тот же находящийся в хорошей форме Пулишич. «Милан» в шести матчах забил 14 мячей — и это лучший показатель в лиге. Пропущено тоже относительно много — семь. «Милан» забивает в 17 последних матчах. А в последних пяти соотношение мячей у него в среднем такое: 2,4 — 1,2. Обе забьют», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».