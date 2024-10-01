Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Байер» — «Милан»: прогноз Константина Генича на встречу 2-го тура Лиги чемпионов

«Байер» — «Милан»: прогноз Константина Генича на встречу 2-го тура Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Байер» – «Милан» во 2-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.80.

«Байер» сыграл важный и тяжёлый матч с «Баварией» в последнем туре, сыграл вничью на выезде — 1:1. Ну и вообще, мы все прекрасно знаем, как играет «Байер», играет лихо, играет разнообразно, очень здорово использует стандарты. Но «Байеру» редко удаётся отыграть «на ноль» в матчах чемпионата, но вот удалось в Лиге чемпионов в матче с «Фейеноордом».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сейчас в соперниках «Милан», который неплохо смотрится в последних матчах при Фонсеке. Три победы подряд «Милан» одержал. И очень важная победа была одержана в дерби над «Интером» — и ментально, и психологически, и эмоционально. В последнем туре «Милан» размазал «Лечче» в первом тайме, забив три, и потом спокойно второй тайм докатывал.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

У «Милана» сейчас хорошая группа атаки. И, вполне возможно, Пулишич или кто-то из англичан, тот же Абрахам, или кто-то ещё могут Леверкузен в открытой игре наказать. Мой прогноз на матч – «обе забьют и тотал больше 2.5» за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Байер» — «Милан». Хаби Алонсо снова расшатает кресло Фонсеки
«Байер» — «Милан». Хаби Алонсо снова расшатает кресло Фонсеки

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android