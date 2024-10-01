«Байер» — «Милан»: прогноз Константина Генича на встречу 2-го тура Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Байер» – «Милан» во 2-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.80.

«Байер» сыграл важный и тяжёлый матч с «Баварией» в последнем туре, сыграл вничью на выезде — 1:1. Ну и вообще, мы все прекрасно знаем, как играет «Байер», играет лихо, играет разнообразно, очень здорово использует стандарты. Но «Байеру» редко удаётся отыграть «на ноль» в матчах чемпионата, но вот удалось в Лиге чемпионов в матче с «Фейеноордом».

Сейчас в соперниках «Милан», который неплохо смотрится в последних матчах при Фонсеке. Три победы подряд «Милан» одержал. И очень важная победа была одержана в дерби над «Интером» — и ментально, и психологически, и эмоционально. В последнем туре «Милан» размазал «Лечче» в первом тайме, забив три, и потом спокойно второй тайм докатывал.

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У «Милана» сейчас хорошая группа атаки. И, вполне возможно, Пулишич или кто-то из англичан, тот же Абрахам, или кто-то ещё могут Леверкузен в открытой игре наказать. Мой прогноз на матч – «обе забьют и тотал больше 2.5» за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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