«Барселона» — «Янг Бойз»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Янг Бойз».

Ставка: победа «Барселоны» в два-три мяча за 2.30.

«С одной стороны, в этом матче есть явный фаворит. А с другой, у «Барселоны» травмированных больше чем полсостава: Андреас Кристенсен, Рональдо Араухо, Марк Берналь, Дани Ольмо, Марк-Андре тер Штеген, Фермин Лопес и Гави. Да ещё и Эрик Гарсия получил дисквалификацию. Плюс «Барса» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов проиграла на выезде «Монако» 1:2, а у себя в Ла Лиге в последнем матче уступила в гостях «Осасуне» 2:4.

Только ведь и у «Янг Бойз» не без травмированных: Сайди Джанко, Фасине Конте, Лорис Бенито и Патрик Пфайффер. И вот ведь какое совпадение, в Лиге чемпионов команда из Берна начала с домашних 0:3 от английской «Астон Виллы», а в своём чемпионате в прошлом матче было ещё одно домашнее поражение от «Грассхоппера» 0:1.

В общем, каталонцы будут рвать и метать. Это точно. И вряд ли гостей что-то может спасти в этой ситуации. «Барселона» выиграет с разницей в два-три мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».