«Барселона» – «Янг Бойз»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов 1 октября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» – «Янг Бойз» во 2-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» в первом тайме больше 1,5 за 2,03.

«Барселона» после первого поражения в Ла Лиге, в сезоне проиграли уже до этого «Монако», сыграет домашний матч против «Янг Бойз». Швейцарский клуб крупно проиграл «Астон Вилле» — 0:3 в первом туре. Ну и что будет ловить «Янг Бойз» в игре с «Барселоной» — не очень понятно.

Признался Флик, что он не угадал с составом на матч чемпионата против Памплоны, 4 мяча «Барселона» пропустила, это очень много. Щенсны пока еще играть не готов. Пенья, как может, заменяет тер Штегена, но проблемы, безусловно, есть. Зато нет проблем у «Барселоны» в атаке: команда достаточно много создает и показывает неплохую результативность. И тот же Левандовски в Памплоне моменты загубил. В прекрасной форме находится Ямаль, забивающий, отдающий, в каждом матче какие-то результативные действия набирающий. Есть и Ферран Торрес, есть и Рафинья. Поэтому такая озлобленная «Барселона» после поражения от Памплоны дома может покуражиться в матче с «Янг Бойз».

Я думаю, что, не откладывая дело на второй тайм, «Барселона» еще в первом постарается себе комфортное преимущество оформить. Мой прогноз – «индивидуальный тотал «Барселоны» в первом тайме больше 1,5» за 2,03», — приводит слова Генича «РБ Спорт».