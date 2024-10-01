«Слован» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Словакии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Слован» Братислава — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-3) за 1.83.

«Слован» Братислава и «Манчестер Сити» встретятся в рамках 2-го тура Лиги чемпионов. Тут, конечно, всё заранее известно. Совершенно не помогает словакам и тот факт, что «горожане» зачастили с неудачами в последнее время. Сейчас подопечные Гвардиолы явно сыграют серьёзно и наберут свои три очка.

Можно сказать, что не лучшим образом выступает «Манчестер Сити» — у него уже три ничьих в четырёх последних матчах. Да, результаты это всё равно совершенно разные. Были и тяжёлые 0:0 с «Интером» в 1-м туре ЛЧ, и 2:2 с «Арсеналом», когда «горожане» половину игры провели в большинстве, и неожиданные 1:1 с «Ньюкаслом».

Да, есть проблемы игровые у «Сити». Иногда Гвардиола пытается перемудрить самого себя, не играет просто там, где это надо делать. Не помогают и травмы — недавно вылетел Родри надолго. С другой стороны, во всех остальных встречах манкунианцы выигрывали, часто результативен Холанд. Надо просто начать клубу выбираться из сложных матчей победителями. Но сейчас не кажется, что сильно тяжёлой игра будет для «горожан».

Примечательно, что статистика последних игр «Слована» даже лучше, чем у «Ман Сити», — четыре победы в пяти встречах. Единственная неудача произошла у коллектива как раз в 1-м туре ЛЧ — разгромные 1:5 от «Селтика». В домашних турнирах «небесно-голубые» без каких-либо проблем выигрывают, лидируют в чемпионате.

Но долго про «Слован» рассказывать смысла нет. В прогнозе тут стоит отталкиваться только от гостей. А, как я сказал выше, у «Ман Сити» сейчас есть проблемы, плюс в 1-м туре еврокубка он не смог набрать три очка. Так что явно подопечные Гвардиолы сыграют основным составом с настроем на доминирующую викторию», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».