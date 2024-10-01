«Интер» — «Црвена Звезда»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Милане

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» – «Црвена Звезда» во 2-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: сухая победа «Интера» за 1.97.

«В Милане на «Джузеппе Меацца» сыграют «Интер» и «Црвена Звезда». «Црвена Звезда» сейчас не в лучшем состоянии. Команда и первый матч проиграла в Лиге чемпионов «Бенфике», и важную игру, супердерби, у себя в сербском чемпионате проиграла «Партизану» крупно – 0:4. Еле-еле обыграли сейчас «Железничар».

Ну и напротив «Интер», одна из самых сбалансированных и крепких команд не только в Европе, но и в мире. «Интер» покуражился, не лучшим образом действовал в обороне в последнем туре в матче с «Удинезе», хоть и выиграл 3:2. Наконец-то свои первые голы в сезоне забил Лаутаро Мартинес. Но если «Интер» сыграет на всю мощь, на всю катушку и предельно внимательно, то не вижу, за счёт чего «Црвена Звезда» может «Интер» потревожить.

Мой прогноз – «победа «Интера» всухую» за 1.97. Думаю, что у команды Индзаги проблем в этой встрече быть не должно. Это должны быть проходные, дежурные три очка и достаточно спокойный матч», — приводит слова Генича «РБ Спорт».