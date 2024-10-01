«Боруссия» Д — «Селтик»: прогноз Алексея Андронова на встречу 2-го тура Лиги чемпионов

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Селтик».

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.74.

«Боруссия» Дортмунд — «Селтик» — матч Лиги чемпионов. Обе команды стартовали в турнире с уверенных побед, но для Дортмунда немножко более сложная была история, потому что они все три мяча в ворота «Брюгге» забили после 70-й минуты. Далее было чувствительное поражение в чемпионате от «Штутгарта» со счётом 1:5, что, я думаю, каким-то образом сказывается сейчас на уверенности команды в собственных силах, и прежде всего касательно игры в обороне. Но, с другой стороны, они чётко понимают расписание турнира, понимают, что не надо откладывать до матчей с большими клубами. Результат надо делать здесь и сейчас. Поэтому, естественно, «Боруссия» будет играть на победу в домашнем матче. Мне всё-таки кажется, что Нури Шахин должен какой-то прогресс обнаружить в себе самом и в команде своей и, наконец, не ошибиться со стартовым составом, как-то чётко эту игру провести.

Я думаю, что хорошая ставка здесь, на эту пару, это победа «Боруссии» с форой (-1) с расходом и коэффициентом 1.74. Думаю, что шотландцы, которые всё-таки с такими командами не играли довольно давно, испытают проблемы. Они, правда, крупно обыграли «Рейнджерс» в начале шотландского сезона, но я не уверен, что нынешний «Рейнджерс» можно с «Боруссией» сравнивать. И мне кажется, что сил «Селтика» может не хватить на такую игру», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».