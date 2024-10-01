ПСВ — «Спортинг»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Эйндховене

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ПСВ – «Спортинг» во 2-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: «Спортинг» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.75.

«Хорошая игра нас ожидает в Голландии, в Эйндховене, где ПСВ сыграет со «Спортингом». И та и другая команда идут лидерами своих чемпионатов. ПСВ в 1-м туре Лиги чемпионов уступил «Ювентусу» — 1:3, без шансов, а «Спортинг» удачно сыграл против «Лилля», одержал победу. Дьёкереш в полном порядке у лиссабонцев в атаке, и при этом «Спортинг» очень хорошо играет в обороне в нынешнем сезоне. Команда Аморима вообще мало пропускает. И ПСВ мало пропускал до игры с «Ювентусом», но вот класс соперников сильно сказался, и три мяча ПСВ пропустил.

Отталкиваясь от хорошей игры в обороне и тех и других, и того момента, что это 2-й тур, наверное, пять мячей мы в матче не увидим, четыре – вполне. И, мне кажется, «Спортинг» покрепче выглядит, помонументальнее, чем ПСВ. Где в Голландии ПСВ многое дозволяется, «Спортинг» может это нейтрализовать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».