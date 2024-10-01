«Динамо» Москва — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.

Ставка: ТМ 5.5 за 1.93.

«Это уже второе дерби в сезоне. Две недели назад ЦСКА взял верх в уверенном стиле, думаю, теперь победа тоже останется за армейцами. Несмотря на то что у «Динамо» серия из трёх выигранных матчей, в игре бело-голубых очень много проблем. Далеко не в лучшей форме Гусев, легионеры вообще действуют провально. Против слабых соперников команда Кудашова выезжает за счёт нижних звеньев. Но красно-синие сумеют нейтрализовать их атакующие потуги.

Вряд ли зрители увидят больше пяти шайб в дерби. Да, голкиперы «Динамо» могут начать пропускать сериями в любой момент, но при Воробьеве армейцы играют по счёту – поведя, начинают уделять больше внимания обороне. А у бело-голубых в их нынешнем состоянии феерить впереди и вовсе некому», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».