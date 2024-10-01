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«Динамо» Москва — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Динамо» Москва — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.

Ставка: ТМ 5.5 за 1.93.

«Это уже второе дерби в сезоне. Две недели назад ЦСКА взял верх в уверенном стиле, думаю, теперь победа тоже останется за армейцами. Несмотря на то что у «Динамо» серия из трёх выигранных матчей, в игре бело-голубых очень много проблем. Далеко не в лучшей форме Гусев, легионеры вообще действуют провально. Против слабых соперников команда Кудашова выезжает за счёт нижних звеньев. Но красно-синие сумеют нейтрализовать их атакующие потуги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Вряд ли зрители увидят больше пяти шайб в дерби. Да, голкиперы «Динамо» могут начать пропускать сериями в любой момент, но при Воробьеве армейцы играют по счёту – поведя, начинают уделять больше внимания обороне. А у бело-голубых в их нынешнем состоянии феерить впереди и вовсе некому», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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