«Арсенал» — «ПСЖ». Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Лиги чемпионов

1 октября стартует 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов. В центральном матче игрового дня «Арсенал» примет «ПСЖ». Встреча на «Эмирейтс» начнётся в 22:00 мск. Соперники постараются порадовать болельщиков, а букмекер БЕТСИТИ уже этим занимается. Ты можешь получить фрибет до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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«Арсенал» ударно провёл стартовый отрезок сезона. Лондонцы сыграли восемь матчей с учётом всех турниров и до сих пор ни разу не проиграли. В рамках АПЛ команда Микеля Артеты идёт в лидирующей группе и отстаёт от первой строчки всего на одно очко. Однако в Лиге чемпионов «канониры» потеряли очки уже в 1-м туре. «Пушкари» не сумели переиграть «Аталанту» и увезли из Италии только ничью.

Парижане, как и их грядущий оппонент, ещё не познали горечь поражения. Команда Луиса Энрике лишь раз сыграла вничью, победив во всех остальных встречах. В прошлом матче турнира «ПСЖ» на домашней арене с минимальным счётом расправился с «Жироной». В той игре за новый клуб дебютировал Матвей Сафонов. Российский голкипер быстро адаптируется во Франции и за три матча во всех турнирах пропустил два гола, один из которых с пенальти.

В недавнем матче чемпионата Франции парижане обыграли «Ренн». После финального свистка болельщики парижан скандировали имя Сафонова. Голкипер подошёл к фанатскому сектору и поблагодарил за поддержку. Вполне вероятно, что Матвей получит шанс и выйдет в стартовом составе и против «Арсенала».

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