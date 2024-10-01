«Рубин» — «Факел»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Рубин» — «Факел».

Ставка: «Рубин» победит за 1.70.

Интересный момент. Только на выходных эти команды сыграли между собой в очередном туре РПЛ, как им уже предстоит встретиться в матче Кубка России. Та игра завершилась нулевой ничьей. Дмитрия Пятибратова она устроила. Он лестно высказался в адрес своих подопечных. Но Рашид Рахимов результатом был не очень-то доволен.

Во-первых, в матче было зафиксировано свыше 40 фолов. Во-вторых, воронежцы терпели, как могли. Поэтому тренер «Рубина» сказал, что в Воронеже ни у кого не получается играть в футбол. На этот раз встреча пройдёт в Казани. Посмотрим, чем сможет порадовать Рашид Рахимов.

И «Рубин», и «Факел» подходят к игре с серией поражений. У воронежцев в принципе уже нет шансов побороться даже за выход в плей-офф Пути регионов. Да и нужно ли это команде, которая будет выживать в РПЛ. А казанцы ещё могут выбить себе место в плей-офф Пути РПЛ. Предлагаем поставить на победу недовольного «Рубина» за 1.70.