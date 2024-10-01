«Пари НН» — ЦСКА: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Пари НН» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА победит + тотал больше 1.5 гола за 1.78.

У нижегородцев ещё остались призрачные шансы побороться за путёвку в плей-офф Кубка России. Отставание от «Ахмата» составляет пять очков, а впереди потенциальные шесть. Но это ещё и грозненцы должны проиграть дважды, во что верится с трудом. Только в минувшей встрече «Пари НН» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию, победив «Оренбург» (2:1).

Саша Илич остался горд игрой своих подопечных, видимо, забыв, что «горожане» выиграли только в матче 1-го тура РПЛ у «Спартака» — и всё. Их форма куда хуже той, в которой находились нижегородцы. ЦСКА даже в случае больших изменений в составе должен обыгрывать «Пари НН».

Пока армейцы не гарантировали себе путёвку в плей-офф Пути РПЛ, поэтому будут играть с полной самоотдачей. В последнем матче Кубка России красно-синие умудрились обыграть «Краснодар» (2:0). Затем в первенстве сыграли вничью с «Рубином» и победили «Ахмат». Дела у подопечных Марко Николича идут неплохо.

Поставим на победу ЦСКА и тотал больше 1.5 мяча за 1.78. Пусть никого не пугает прерванная серия неудач нижегородцами. Они обыграли соперника, который вообще одержал всего лишь одну победу в этом сезоне.