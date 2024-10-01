«Боруссия» — «Селтик»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Селтик».

Ставка: обе забьют за 1.68.

Финалист прошлого сезона Лиги чемпионов начал общий этап вполне удачно. «Боруссия» на выезде разгромила «Брюгге» (3:0). Примечательно, что дортмундцы буквально дожали соперника. Все голы были забиты после 76-й минуты. Плюс нельзя не упомянуть, что сработали замены. Вышедший на поле Джейми Байно-Гиттенс оформил дубль, а точку поставил Серу Гирасси с пенальти.

Правда, после этой встречи, уже в Бундеслиге, чёрно-жёлтые проиграли «Штутгарту» (1:5). Нури Шахин сказал, что не хочет больше никогда видеть такой ужасной игры и результата. Команда его поняла и в последней встрече обыграла «Бохум» (4:2). Пришлось отыгрываться с 0:2.

Недооценивать «Селтик» ни в коем случае нельзя. Во всех турнирах в этом сезоне он одержал девять побед подряд. В том числе в матче Лиги чемпионов разгромил «Слован» (5:1). За это время «кельты» забили 33 мяча, а пропустили всего лишь четыре. Они в прекрасной форме подойдут к игре с «Боруссией».

Хорошим вариантом в этом матче будет взять «обе забьют» с коэффициентом 1.68. Что-то последние две игры оборона дортмундцев вызывает тревожные чувства. Смелый и мотивированный «Селтик» будет очень опасен в атаке. Но даже если он забьёт два, у дортмундцев всегда будут шансы положить больше.