«Зенит» — «Акрон»: букмекеры оценили шансы команд

2 октября продолжаем наблюдать за 5-м туром Кубка России Пути РПЛ. В одном из матчей «Зенит» будет играть с «Акроном» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:15 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами петербуржцев и предлагают поставить на победу «Зенита» с коэффициентом 1.30. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1300 рублей.

Шансы тольяттинцев оценили в 11.5. Вероятность ничьей по итогам основного времени идёт с коэффициентом 5.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.40.

Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 2.08, гол в каждом тайме доступен за 1.63.