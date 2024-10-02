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«Зенит» — «Акрон»: прогноз «Чемпионата»

«Зенит» — «Акрон»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Зенит» — «Акрон».

Ставка: обе забьют за 2.08.

У Дзюбы есть ещё порох в пороховницах. В первом же матче за «Акрон» он сделал результативную передачу, затем в игре с «Краснодаром» добавил в свою копилку ещё два точных паса и, наконец, забил первый гол за команду из Тольятти. Можно сколько угодно критиковать Дзюбу, но в принципиальных матчах он привык рвать и метать. Он вновь огорчил Валерия Карпина, с которым давно конфликтует.

В общем, этот матч пропускать нельзя. С учётом того, что у «Акрона» не такой богатый состав, чтобы проводить углублённую ротацию на кубковые матчи. Да и сам Дзюба рвётся в бой. Ну а Соболев в последнем матче «Зенита» провёл на поле чуть более 16 минут. Значит, проигравший «Краснодару» состав получит отдых, а Александру придётся выходить в основе. Хотя от Семака можно ожидать и сюрпризов.

Кстати, единственное результативное действие Соболева за «Зенит» пришлось как раз на матч Кубка России. Сине-бело-голубые в тот день обыграли «Рубин», а нападающий отдал голевой пас. Последний матч в РПЛ петербуржцы проиграли «Краснодару» (0:2), который теперь возглавляет турнирную таблицу.

До того в Кубке России «Зенит» обыграл «Рубин» (2:0), а в РПЛ – ЦСКА (1:0), «Пари НН» (3:0) и «Факел» (3:1). Заострим внимание ещё на одном моменте. Вспомним прошлый очный матч между «Акроном» и сине-бело-голубыми, результат которого можно считать сенсационным. Тольяттинцы сыграли с действующим чемпионом вничью в основное время, а по пенальти победили.

Вот этот результат и должен стать причиной, по которой Сергей Семак отнесётся более ответственно к выбору состава. Предлагаем поставить на «обе забьют» с привлекательным коэффициентом 2.08. Поверить, что Дзюба забьёт сине-бело-голубым, сложно, ведь с момента, как он покинул петербургский клуб, огорчить бывшего тренера ему не удавалось. Но помочь другим игрокам сделать это результативной передачей он вполне способен.

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