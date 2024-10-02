«Динамо» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.50.

Что-то зачастили «Динамо» и «Спартак» матчи друг с другом проводить. За последние два с половиной месяца начиная с 12 июля этого года они сыграли три раза, учитывая товарищеский спарринг. Надо сказать, получается плюс-минус всегда интересно. В товарняке скатали ничью в основное время, а потом в послематчевой серии точнее оказались бело-голубые — 1:1 (5:4 пен.).

31 июля «Спартак» принимал «Динамо» в матче 1-го тура Кубка России и одержал победу со счётом 3:0. Несмотря на то что составы были довольно боевые, разница в счёте получилась слишком большая. Худо-бедно поквитаться бело-голубые сумели в недавнем матче 9-го тура РПЛ 22 сентября. Красно-белые умудрились упустить победу на последних минутах, играя в большинстве.

Перед очередным противостоянием остаётся некоторая недосказанность. Подопечные Деяна Станковича наверняка помнят обиду после упущенной победы, прежде всего на себя, разумеется. Подопечные Марцела Лички, в свою очередь, до сих пор в полной мере не отомстили за 0:3. Градус повышается тем, что разница между соперниками в группе сейчас составляет одно очко.

С учётом того, что у «Спартака» впереди непростая встреча в РПЛ с «Ростовом», а «Динамо» вообще надо будет биться за важные очки в дерби с ЦСКА, перетасуют состав наверняка обе команды. Так что, скорее всего, уровень и состояние останутся одинаковыми. Будет вообще неудивительно, если по итогам 90 минут на табло снова зафиксируется равный счёт.

В качестве ставки вполне можно взять и ничью. Вообще, хорошо подходят голы в обе стороны. Во-первых, потому что оборона не блещет ни у бело-голубых, ни у красно-белых. Первые пропустили шесть раз за последние четыре игры, а вторые — семь. Во-вторых, потому что атакуют обе команды ловко, с реализацией проблемы бывают редко.

Однако букмекеры это учли, а потому коэффициент дают достаточно скромный. Можно, конечно, остановиться на варианте «тотал больше 2.5 мяча», учитывая весёлый характер двух прошлых очных встреч. Но я бы ждал равной игры и ничейного счёта по итогам 90 минут. Хотя весело определённо должно быть.