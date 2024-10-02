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Назван самый вероятный счёт дерби «Динамо» — «Спартак»

Назван самый вероятный счёт дерби «Динамо» — «Спартак»
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Матч 5-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» — «Спартак» пройдёт в среду, 2 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток в дерби запланирован на 19:00 мск.

Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.52, что составляет примерно 39% вероятности. В то время как победа «Динамо» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.05 — это около 32% вероятности.

Если придётся бить послематчевые пенальти, сыграет коэффициент 3.50 (29%).

Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.65. Проверить голы в обе стороны можно с коэффициентом 1.54.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.40). На ничью 2:2 дают 8.60, победа «Спартака» со счётом 2:1 оценена в 9.40.

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