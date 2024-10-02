«Астон Вилла» — «Бавария»: эксперты оценили шансы

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В среду, 2 октября, продолжится программа 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Среди прочих выделяется матч «Астон Вилла» — «Бавария», который пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 56% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1750 рублей.

Победа «Астон Виллы» соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.60. Шансы колеблются в пределах 22% вероятности.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Лиге чемпионов получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.