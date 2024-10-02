«Динамо» Загреб — «Монако»: эксперты оценили шансы команды Головина

2 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором загребское «Динамо» будет играть с «Монако» на стадионе «Максимир» в Хорватии. Начало – в 22:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами монегасков и предлагают поставить на победу «Монако» с коэффициентом 1.70. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1700 рублей.

Шансы загребского «Динамо» оценили в 4.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.20. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.73.

Победа «Монако» с разницей в два и более гола идёт за 2.70. Волевая победа монегасков доступна за 9.00, волевая победа «Динамо» — за 27.0.