«Динамо» Загреб — «Монако»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Динамо» Загреб — «Монако».

Ставка: «Монако» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.90.

Каково оказаться худшей из 36 команд? Загребское «Динамо» может ответить на этот вопрос. После 1-го тура общего этапа команда опустилась на последнюю строчку. Виной тому унизительное поражение от «Баварии» со счётом 2:9. Что же решило сделать руководство? Оно просто уволило главного тренера «синих» Сергея Якировича. Новым наставником назначили Ненада Белицу.

Хорват уже работал с загребским «Динамо» и дважды делал из них чемпионов, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Он стал первым тренером, который вывел «синих» в групповой этап Лиги чемпионов. Последнюю встречу в чемпионате Хорватии «Динамо» выиграло у загребского «Локомотива» (5:1).

Подопечные Ади Хюттера уже совершили одну сенсацию в Лиге чемпионов. Они обыграли «Барселону» (2:1). И пока все кричат, что помогло удаление в составе каталонцев, монегаски просто наслаждаются победой и продолжают показывать качественный футбол. В этом сезоне во всех турнирах красно-белые не знают поражений.

«Монако» идёт ноздря в ноздрю с «ПСЖ» в Лиге 1. Команды обосновались на первом и втором местах, с равным количеством очков – по 16. Единственное, в чём уступает команда Ади Хюттера парижанам, это разность мячей. Забивают красно-синие много. Но пока монегаски всерьёз претендуют на титул чемпионов Франции и радуют прекрасной игрой в Лиге чемпионов.

После победы над «Барселоной» подопечные Ади Хюттера в Лиге 1 обыграли «Гавр» (3:1) и «Монпелье» (2:1). Интересно, что тренер не рассчитывает на кого-то одного в атаке. Он постоянно что-то меняет, а забивают разные футболисты. По два гола в первенстве в активе у Ламина Камара, Дениса Закарии, Фоларина Балогуна и Элисса Бен-Сегира. Это ещё отмалчивается Головин.

Александр не так давно оправился после травмы и выходит на пик формы. Скоро и от него увидим результативные действия. Почему бы не в матче с загребским «Динамо»? «Монако» играет результативно, особенно в последних встречах. Может забить два или три мяча «синим». В качестве ставки предлагаем победу монегасков и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.