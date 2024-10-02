«Лилль» — «Реал» Мадрид: букмекеры оценили шансы команд

2 октября мы продолжим наблюдать за матчами 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В одном из них «Лилль» будет играть с «Реалом» на стадионе «Декатлон Арена – Пьер-Моруа» во Франции. Начало – в 22:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами мадридцев и предлагают поставить на победу испанского клуба с коэффициентом 1.58. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1580 рублей.

Шансы «догов» оценили в 5.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.15. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.80.

На победу «Реала» с разницей в два и более гола дают 2.50.