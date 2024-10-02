«Лилль» — «Реал» Мадрид: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Реал».

Ставка: «Реал» победит с разницей в 1-2 мяча за 2.17.

В целом «Реал» не даёт поводов для беспокойства. Команда стабильно идёт к целям и набирает очки. С самого начала сезона «сливочные» ни разу не проигрывали, но ничьи мешают занять первое место в таблице Примеры. После четырёхматчевой серии побед в чемпионате Испании «Реал» сыграл вничью в мадридском дерби с «Атлетико» (1:1).

Но всё это касательно первенства, а нас ожидает матч в Лиге чемпионов. Встречу 1-го тура общего этапа «сливочные» выиграли у «Штутгарта» (3:1). Пропустивший дерби Мбаппе вошёл в заявку на игру с «Лиллем». Повреждение оказалось не таким серьёзным. Вопрос в другом: станет ли Анчелотти рисковать своей звездой. В любом случае, кроме Мбаппе, в «Реале» есть кому забивать. Винисиус Жуниор, Родриго, Эндрик, Беллингем.

Подопечные Бруно Женезио совсем растеряли свои навыки. Вроде сезон начинали с хороших результатов, побеждали, но потом их настигли неудачи. Пятиматчевая серия поражений была прервана только в последней встрече с «Гавром» (3:0). До неё «Лилль» сыграл вничью со «Страсбургом» (3:3).

В матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «доги» уступили «Спортингу» (0:2), да ещё и получили удаление. Если с командами, у которых есть большие проблемы с защитой, у «Лилля» ещё что-то получается, то с соперниками, которые играют грамотно на всех линиях, не выходит ничего.

Предстоящая встреча могла получиться более интересной, если бы Этан Мбаппе не получил повреждение. К сожалению, для него это первая травма, да ещё и в такой неудобный момент. Ведь мог сыграть против брата Килиана.

В качестве ставки предлагаем взять победу «Реала» в один или два мяча за 2.17. Создаётся впечатление, что «сливочные» чаще играют со скрипом. В этом сезоне они только два раза выигрывали с разгромным счётом. В остальном это были либо ничьи, либо преимущество в один-два гола.