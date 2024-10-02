«Химки» — «Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Химки» — «Ростов».

Ставка: победа «Ростова» с форой (0) за 1.56.

«Химчане практически потеряли шансы пробиться в плей-офф Пути РПЛ, хотя начиналось для них всё позитивно. 1-й тур — и сразу победа, «Оренбург» удалось обыграть в самой концовке. Гол Бутты Магомедова принёс команде Артиги первые и на данный момент единственные три очка. 2-й тур — гостевое поражение от «Ростова» — 1:3. Последующие два матча и вовсе стали для болельщиков кошмаром, в соперниках оба раза был «Локомотив». В Москве железнодорожники забили четыре раза, не пропустив ни разу. Во второй встрече подмосковная команда сподобилась на забитый мяч, но случилось это только на 90-й минуте матча, к тому моменту «Локомотив» поразил ворота соперника пять раз. В итоге у «Химок» лишь три очка и призрачные шансы побороться за выход в Путь РПЛ. Куда вероятнее смотрится проход в Путь регионов с третьей строчки, но для этого нужно набирать очки.

«Ростов» по турниру идёт вполне уверенно, и это несмотря на поражение от «Локомотива» в первой встрече. Дальше пришли победы, удалось обыграть «Химки» и дважды «Оренбург». В гостевой игре три очка принёс Егор Голенков, отличившийся в самой концовке — 1:0. В домашней встрече победили крупнее, на голы Голенкова, Сутормина и Роналдо «Оренбург» ответил точным ударом Марина. Как итог, победа команды Карпина — 3:1.

В Кубке команды разделяет шесть очков, «Ростов» одной ногой уже в плей-офф Пути РПЛ. Для того чтобы точно там оказаться, достаточно не проиграть в ближайшем матче. «Ростов» с форой 0», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».