«Динамо» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак».

Ставка: 1:1 за 6.20.

«В очередной раз «Динамо» и «Спартак» сыграют друг с другом — второй раз в рамках Кубка России. Только вот мы видели противостояние соперников. Не уверен, что тут кто-то обязательно выиграет, в Кубке у них уже нет шансов пролететь мимо плей-офф.

Оба клуба гарантировали себе финиш в топ-3 группы. Да, у них всё ещё есть шанс финишировать третьими и попасть в Путь регионов. Впрочем, в Суперфинал можно выйти и оттуда. Да и для этого ещё надо сперва потерпеть неудачи в двух оставшихся турах, пропустив выше махачкалинское «Динамо». Сомневаюсь, что такой исход событий мы увидим.

Пока что в группе «Спартак» лидирует с девятью очками — он опережает два «Динамо», московское — на одно очко, а махачкалинское — на два. У соперников в этой паре могло бы быть по девять очков, но подопечные Лички, помимо проигрыша «Спартаку» (0:3), ещё чуть было не уступили махачкалинцам, обыграв их только в серии 11-метровых. Так команда и набрала два очка вместо трёх.

Соперники в последнее время выступают схожим образом, редко проигрывают, чередуют ничьи и победы. «Спартак» вот на днях прервал свою серию без неудач, по делу уступив «Локомотиву» (1:3). Зато до этого подопечные Станковича были близки к победе как раз над московским «Динамо» — доминировали в игре с ним. Но удаление у бело-голубых сильно расслабило красно-белых, они упустили победу, пропустив в самой концовке.

Я не думаю, что тут клубы будут сильно стараться. Даже финиш на третьей строчке и выход в плей-офф Пути регионов для них не так страшен — ну обыграют они всех там и выйдут в Суперфинал. Борьба за высокие позиции в РПЛ важнее. Так что сейчас выйдут на поле смешанные составы, сильно стараться команды не будут.

Думаю, по голу они забьют друг другу и всё на этом — ставлю на счёт 1:1 с коэффициентом 6.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».