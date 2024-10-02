«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на дерби в Кубке России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.44.

«В их первом кубковом противостоянии 31 июля «Спартак», играя более близким к основному составом, чем соперник, победил 3:0. Сейчас, за два тура до конца, красно-белые лидируют в группе (девять очков), у бело-голубых восемь и у махачкалинского «Динамо» семь. В последнем матче чемпионата в субботу «Спартак» проиграл в гостях «Локомотиву» 1:3, а «Динамо» на выезде в воскресенье не без труда победило тех же махачкалинцев 1:0. Перед средой красно-белые имеют на полтора дня отдыха больше и, в отличие от бело-голубых, были лишены необходимости дальней поездки. Оба тренера намекнули на ротацию в составе. Но сейчас соперники имеют такую скамейку, что деление на основу и запас выглядит довольно условно.

Кроме того, «Динамо» не может не хотеть на своём стадионе взять реванш у принципиального соперника. «Спартак» же не может не думать о компенсации своим болельщикам за субботнее столичное дерби. Ну и дыхание в спину со стороны махачкалинцев делает интригу в группе полноценной, ведь Путь РПЛ и Путь регионов — это разные вещи. Поэтому, вопреки нашим обычным кубковым аргументам, я предлагаю тут говорить не об «остаточном принципе», а о боевой встрече амбициозных конкурентов. В которой для определения победителя вполне может понадобиться серия пенальти.

Так как 11-метровые вполне возможны и в основное время, при прогнозах на голы отдельных игроков дополнительный смысл приобретает ставка на пенальтистов. У «Спартака» это Барко, а у «Динамо» — Карраскаль, который, скорее всего, будет в стартовом составе, ведь ему специально дали отдохнуть в предыдущем матче. Тем более что и аргентинец, и колумбиец вполне могут отличиться и с игры. Рискну предположить, что сработает ставка «обе забьют». Тут надо учесть и силу атаки, и вопиющие промахи в обороне у обоих клубов. В 14 играх нынешнего сезона «Динамо» пропустило 17. А ведь команду ещё и регулярно спасает надёжный голкипер Лунёв. «Спартак» в общей сложности получил в свои ворота 11. Всё-таки поставлю на ничью», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».