«Динамо» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка России 2 октября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.32.

«В пятом туре Кубка России сыграют «Динамо» и «Спартак». Это уже их третья встреча в сезоне. Оба раза до этого «красно-белые» весьма неплохо смотрелись. Думаю, и тут им удастся победить.

Всего в позапрошлом туре РПЛ они играли друг с другом. Тогда «Спартак» действовал увереннее и явно шел к получению трех очков. Но в середине второго тайма «Динамо» осталось на поле вдесятером, что парадоксальным образом помогло ему — «красно-белые» расслабились и не воспользовались преимуществом, а «бело-голубые» успели сравнять под конец — 2:2.

До этого они играли в рамках Кубка России и тогда уверенно выиграли подопечные Станковича, забив три безответных мяча. Для «Динамо» эта неудача стала единственной в турнире. Оно тоже в четвертом туре обыграло махачкалинское «Динамо» только в серии пенальти, из-за чего набрали только два очка — с восемью баллами коллектив теперь идет вторым. «Спартак» мог бы иметь больший отрыв от преследователей, но он сам в третьем туре умудрился проиграть махачкалинцам.

В остальных матчах недавно клубы выступали схожим образом. «Спартак» имеет одно поражение недавно — на прошлых выходных он обидно проиграл «Локомотиву» (1:3). «Динамо» же добыло тяжелую победу в Махачкале с минимальным счетом 1:0. В других встречах соперники чередовали ничьи и победы.

Я тут все же верю в «Спартак». Он и до этого выглядел в очных встречах лучше. А сейчас клуб еще и выйдет на поле после поражения от «Локомотива». Уверен, подопечные Станковича постараются исправиться перед своими фанатами. Даже несмотря на то, что это кубковый матч, составы у противников все равно, я считаю, будут почти основными.

В общем, верю в победу «Спартака», пусть и доминирующей она не будет, я считаю. Ставлю на это с коэффициентом 2.32», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».