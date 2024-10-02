«Динамо» Москва — «Спартак»: ставка Игоря Семшова на матч Пути РПЛ Кубка России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» в один мяч за 3.00.

«В этом матче определяется очень многое. Если, конечно, мы ведём речь о том, что обе команды планируют продолжить борьбу за трофей в Пути РПЛ. А это очень важно. Также как и занять первое место в своей группе. Ведь из засады может выскочить ещё один соперник и опередить столичный дуэт. Ну как вам такой предматчевый расклад-разогрев?

Подопечные Марцела Лички в своём последнем матче в рамках чемпионата России выиграли на выезде в Махачкале у своего тёзки – 1:0. Муми Нгамалё, судя по всему, уже полностью отправился от травмы, а Константин Тюкавин не против в очередной раз поразить ворота принципиального соперника. Как он это сделал в недавнем матче чемпионата в Тушине (2:2), когда сравнял счёт в концовке встречи.

«Спартак» в субботу в РПЛ уступил в Черкизове «Локомотиву» — 1:3. И проиграли красно-белые по всем статьям. В общем, команда Деяна Станковича сейчас выглядит несколько потерянной. А тут ещё этот кубковый поединок с «Динамо». А бело-голубые, между прочим, хотят отыграться за июльские 0:3, как раз в Кубке России. Да и вообще у «Динамо» в последнее время матчи против «Спартака» не получаются. Вот сейчас и подоспело время для того, чтобы начать менять статистику в свою пользу.

Никаких сведений о травмах из команд не поступало. Так что ждём на поле яркого и красивого футбола. Даже с учётом обязательных в Кубке экспериментов с составами.

А победа достанется «Динамо». С разницей в один мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».