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«Зенит» — «Акрон»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка России в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Акрон»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка России в Санкт-Петербурге
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Акрон».

Ставка: победа «Зенита» в первом тайме за 1.64.

«Предпоследний матч в групповой стадии, борьба за первое место. «Зенит» удерживает лидерство с отрывом два очка от «Акрона». Удивительно, но для петербуржцев это матч-реванш. В прошлой игре «Акрон» по пенальти одержал верх над чемпионом. Также в РПЛ «Краснодар» прервал беспроигрышную серию «Зенита». Нужно реабилитироваться, и это как раз подходящий матч, чтобы поставить точку в группе.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается гостей, то это новичок чемпионата, который проявляет себя и хочет быстрее набрать очки, чтобы обезопасить себя от зоны вылета из лиги. В случае победы «Акрон» обеспечит себе выход из группы. В составе есть Артём Дзюба, который играет против своей бывшей команды и захочет себя проявить. Но с трудом вериться, что «Акрон» возьмёт очки в Питере», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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