«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка России в Грозном

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Краснодар».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.99.

«Ахмат» под руководством старого-нового тренера Сергея Ташуева пока не производит впечатление команды, которая выбирается из кризиса. Есть и структурные проблемы в обороне, и креативные в атаке. Как результат – всего один выигранный матч из четырёх последних. Соперник «Ахмата» в Кубке России «Краснодар», напротив, в отличной форме. На выходных он одержал седьмую победу подряд в РПЛ, и над кем – над «Зенитом»!

Однако лично я не ждал бы от команды Мурада Мусаева какой-то феерии в Грозном. Они уже набрали девять очков в группе и чувствуют себя достаточно комфортно. Плюс в матче с «Зенитом» краснодарцы оставили очень много сил и эмоций, поэтому привычная для клуба ротация в Кубке может оказаться ещё более существенной, чем была прежде. Первое место в РПЛ надо удерживать.

В первом матче «Краснодар» выиграл у «Ахмата» дома со счётом 1:0. Да и вообще все четыре кубковые игры «быков» – абсолютно низовые: три забитых мяча, два пропущенных. В самом результативном матче «Краснодара» было забито всего два мяча, в трёх других играх и вовсе на две команды забивался всего один гол. Исходя из кондиций «Ахмата» и мотивации «Краснодара» сохранить большинство лидеров на встречи чемпионата, на этот матч я выбрал прогноз тотал меньше 2.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».