«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Краснодар».

Ставка: итоговая победа «Краснодара» за 1.52.

«Любопытное противостояние нас ждёт в группе С. «Ахмат» практически гарантировал себе третье место и выход в плей-офф Пути регионов, но пока ещё может попробовать зацепиться и за первые две строчки. Отставание всего три очка, победа в ближайшем матче может позволить грозненцам заскочить в лидирующую двойку. Пока в этом групповом этапе команда Сергея Ташуева обыгрывала только «Нижний Новгород». В первой встрече счёт был 4:1. Во второй игре нижегородцы смогли оказать серьёзное сопротивление, долгое время счёт был 1:1, но гол Лукаса Ловата в середине второго тайма принёс «Ахмату» важнейшую победу.

«Краснодар» начал групповой этап с трёх побед подряд. Команда Мурада Мусаева минимально обыграла ЦСКА, 1:0, с этим же счётом были обыграны «Ахмат» и «Пари НН». Оформить выход из группы «Краснодар» мог в ответной встрече с ЦСКА, но игра в Москве совсем не удалась. ЦСКА максимально приблизился к «Краснодару», команде Мурада Мусаева теперь необходимо набирать очки.

«Ахмат» неудачно выступает в чемпионате, зато в Кубке всё складывается неплохо. «Краснодар» же близок к тому, чтобы выйти из группы, для этого нужно побеждать. Итоговая победа «Краснодара», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».