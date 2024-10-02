«Жирона» — «Фейеноорд»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Жирона» — «Фейеноорд».

Ставка: победа «Жироны» за 1.96.

«Жирона» в этом сезоне пока выглядит бледно. В чемпионате Испании команда уже давно не побеждала, правда, в двух последних турах и не проигрывала. Две ничьих с «Райо Вальекано» — 0:0 (дома), и с «Сельтой» — 1:1 (дома). А в Лиге чемпионов в 1-м туре общего этапа было выездное поражение от «ПСЖ» — 0:1. При этом травмированных и дисквалифицированных в «Жироне» нет. В отличие от их ближайших соперников.

У «Фейеноорда» в списке травмированных находятся Барт Ниувкоп, Сантьяго Хименес и Калвин Стенгс. Лигу чемпионов команда из Нидерландов начала с катастрофических домашних 0:4 от леверкузенского «Байера». А у себя в последнем туре «Фейеноорд» сыграл в гостях вничью с НЕКом — 1:1.

Если исходить из вышесказанного, то обе команды пока явно не в ударе. Но класс и уровень у «Жироны» всё-таки выше, плюс домашние стены опять же. И сверхнастрой на результат опять же», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».