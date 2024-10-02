«Ливерпуль» — «Болонья»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Болонья».

Ставка: «Ливерпуль» забьет в обоих таймах за 1,70.

«Тут все должно быть достаточно очевидно.

«Болонья» не очень хорошо проводит этот сезон. Добившись успеха в прошлом сезоне, команда в межсезонье потеряла не только тренера, но и нескольких игроков, в том числе ключевых. Всего одна победа в шести турах у «Болоньи», и всего 7 забитых мячей.

«Ливерпуль» же на ходу, забивает много, создает много, играет с желанием, атмосфера в коллективе отличная. Негативных моментов особо и нет, есть только несколько кадровых трудностей и вопросов, но там такая качественная и длинная скамейка, что это вообще практически не ощущается.

Поэтому в первом домашнем матче этой Лиги чемпионов «Ливерпуль» должен сыграть на своем уровне и добиться положительного результата. Возьму ставку «Ливерпуль» забьет в обоих таймах за 1,70», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».