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«Ливерпуль» — «Болонья»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «Болонья»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов
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Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Болонья».

Ставка: «Ливерпуль» забьет в обоих таймах за 1,70.

«Тут все должно быть достаточно очевидно.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Болонья
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Болонья» не очень хорошо проводит этот сезон. Добившись успеха в прошлом сезоне, команда в межсезонье потеряла не только тренера, но и нескольких игроков, в том числе ключевых. Всего одна победа в шести турах у «Болоньи», и всего 7 забитых мячей.

«Ливерпуль» же на ходу, забивает много, создает много, играет с желанием, атмосфера в коллективе отличная. Негативных моментов особо и нет, есть только несколько кадровых трудностей и вопросов, но там такая качественная и длинная скамейка, что это вообще практически не ощущается.

Поэтому в первом домашнем матче этой Лиги чемпионов «Ливерпуль» должен сыграть на своем уровне и добиться положительного результата. Возьму ставку «Ливерпуль» забьет в обоих таймах за 1,70», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

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