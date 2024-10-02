«Ливерпуль» — «Болонья»: ставка Романа Павлюченко на матч 2-го тура Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Болонья».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.92.

«В рамках 2-го тура Лиги чемпионов встретятся «Ливерпуль» и «Болонья». Да, гости — не самый лёгкий клуб. Но я думаю, победа тут достанется представителю Англии.

«Ливерпуль» в этом сезоне продолжает хорошо выступать. Видно, что новый тренер Арне Слот действительно не стал ломать то, что и так работает. Он тренирует по «конспектам Клоппа». Но где-то «красные» даже стали лучше играть, в атаке в том числе. В этом плане нидерландец проделывает отличную работу.

Единственная неудача команды произошла в одном из туров АПЛ — 0:1 от «Ноттингем Форест». Но после этого «Ливерпуль» уже доказал, что это была ошибка — выиграл четыре встречи кряду. В том числе одолел в 1-м туре Лиги чемпионов «Милан», хотя и быстро пропустил первым — 3:1.

Ну а «Болонья» сейчас явно уже не так страшна, как в прошлом сезоне. Это даже видно по её результатам — всего одна победа со старта сезона, очевидные 2:1 с «Монцей». Хотя и поражение было у красно-синих только одно — 0:3 от «Наполи». Во всех остальных встречах команда играла вничью, часто не с такими уж сложными соперниками. В том числе поделила «Болонья» очки и с «Шахтёром» в 1-м туре ЛЧ — 0:0.

Думаю, тут у «Ливерпуля» больших трудностей возникать не должно. Он явно сильнее, ещё и играет дома. Именно в таких матчах важно набирать очки, чтобы позже не рисковать и не бороться за попадание в плей-офф.

Уверен в успехе «Ливерпуля» — ставлю на его победу с форой (-2) мяча с коэффициентом 1.92», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».