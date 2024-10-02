«Ливерпуль» — «Болонья»: прогноз Виктора Гусева на игру Лиги чемпионов 2 октября

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Болонья».

Ставка: гол Салаха за 1.82.

«Ливерпуль» стартовал в Лиге чемпионов с выездной победы над «Миланом» — 3:1. После пропущенного турнира в прошлом сезоне клуб, видимо, был так сосредоточен на возвращении, что перед удачным матчем в Италии позволил себе дома проиграть «Ноттингем Форест». Ведь до того поражений в сезоне не было, а после «Милана» одержаны уже три победы. В общей сложности у команды семь побед из восьми во всех матчах с середины августа. Клуб лидирует в АПЛ. И вот — снова игра с итальянским клубом.

«Болонья» после шести туров национального чемпионата занимает место на экваторе таблицы (у неё семь очков). Поражение на выезде от «Наполи», победа в гостях над «Монцой» и аж четыре ничьих. Вничью итальянцы сыграли и в первом матче Лиги чемпионов — дома с «Шахтёром» (0:0), причём в самом начале встречи вратарь «Болоньи» Скорупски взял пенальти. После этого хозяева имели преимущество, но в голы оно не воплотилось.

За всю историю клубы встречались дважды: это были товарищеские матчи в течение двух дней в 2021 году. Оба раза победил «Ливерпуль» — 2:0 и 1:0. Хорошая форма Салаха, в последнее время снова регулярно забивающего и делающего результативные передачи в АПЛ, даёт основание полагать, что в, вполне вероятно, результативном матче с «Болоньей» он сможет забить и в новой Лиге чемпионов. С «Миланом» у него были два попадания в перекладину и как минимум ещё один момент. А то, что голы в матче будут, можно предположить, исходя из нового стиля игры «Ливерпуля», который играет сам и даёт играть сопернику.

Но вот сможет ли этим воспользоваться «Болонья»? Сама-то она в прошлом сезоне добивалась результата и финишировала в пятёрке в основном за счёт умелого сдерживания. А вот сейчас в обороне есть проблемы. К тому же главная сенсация Серии А — 2023/2024 понесла серьёзные кадровые потери, начиная с главного тренера. Ставим на гол Салаха», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».