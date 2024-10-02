«Лилль» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов во Франции

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.40.

«Лилль» и «Реал» Мадрид проведут игру во 2-м туре Лиги чемпионов. Тут, конечно, просто без шансов для представителя Франции, который ещё и к тому же сам находится не в лучшей форме.

«Реал» на прошлых выходных провел тяжёлый матч против «Атлетико» — дерби Мадрида другим и не бывает. Но тут матч омрачился поведением фанатов, которые решили забросать мусором игроков «сливочных» после провокаций. Неразбериха, судья уводил команды с поля. Итог — 1:1. Да, всё шло к победе команды Анчелотти, которая пропустила в самой концовке. Но всерьёз рассматривать с тактической точки зрения этот матч смысла нет.

До этого «Реал» шёл на серии побед. Со старта сезона он так ни разу и не проиграл — пару раз только вничью сыграл. В целом игра пока не лучшая у команды, много ошибок, есть вопросы к обороне. Но уровень атаки у подопечных Анчелотти очень высокий — она и приносит победы клубу.

«Лилль» же на прошлых выходных обыграл «Гавр» в чемпионате Франции (3:0). Казалось бы, ничего особенного. Только вот для клуба эта виктория стала первой за шесть встреч. До этого команда почти только уступала, всего один раз за пять матчей сыграла вничью со «Страсбургом» (3:3). Даже «Сент-Этьену» проиграл коллектив — 0:1.

В общем, «Лилль» находится не в лучшей форме. Даже если бы он выигрывал все матчи со старта сезона, он бы не стал фаворитом в этой паре. А в нынешней ситуации французам и вовсе не на что рассчитывать. Возможно, «Реал» сыграет не основным составом, но три очка он всё равно в любом случае наберёт, в этом, думаю, можно не сомневаться», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».