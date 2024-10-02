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«Лилль» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на игру общего этапа Лиги чемпионов

«Лилль» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на игру общего этапа Лиги чемпионов
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» и ТБ 1.5 за 1.78.

«После серии из четырёх поражений «Лилль» наконец начал набирать очки – но пока только в чемпионате. Проигранный в 1-м туре Лиги чемпионов матч со «Спортингом» отчётливо подчеркнул, как сложно французской команде сражаться на два фронта. Отчасти тяжёлый старт можно объяснить состоянием лидера и главной атакующей силы Джонатана Дэвида, который в двух предыдущих сезонах забил 54 мяча. Летом клуб активно занимался его продажей, но буквально в последние дни трансферного окна сделка не состоялась. И, видимо, Дэвиду понадобилось некоторое время, чтобы свыкнуться с этим. После несостоявшегося перехода он несколько раз оставался на скамейке, но сейчас набрал форму: забил четыре гола в последних двух матчах, включая хет-трик против «Гавра». «Лилль» – команда нестабильная и проблемная.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот «Реал», напротив, выигрывает даже в тех матчах, где кажется, что игра не идёт. Мадридцы победили «Штутгарт» в 1-м туре Лиги чемпионов и в очередной раз показали, что сдержать их атаку – задача, близкая к невозможной. Нападение «Реала» просто пугает: Винисиус, Мбаппе и Родриго забили на троих 13 голов с начала сезона. А ведь ещё есть молодой и амбициозный Эндрик и сумасшедшая полузащита, от которой тоже исходит угроза. Да, в этом матче не сыграет Килиан Мбаппе, но и без него выбор игроков в линию нападения у Папы Карло впечатляет.

Думаю, что мадридцы выиграют этот матч. Мой прогноз – победа «Реала» и тотал больше 1.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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