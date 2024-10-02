«Лейпциг» — «Ювентус»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Германии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ювентус».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.01.

«Лейпциг» в 1-м туре уступил, как мы помним, причём это была волевая победа у «Атлетико» Мадрид в самой концовке, вырванная голом Хименеса. «Лейпциг» достойно и бодро смотрелся, особенно в первом тайме против испанского клуба.

«Ювентус» же практически не заметил сопротивление ПСВ и убедительно выиграл дома со счётом 3:1.

Здесь домашний матч для «Лейпцига», команда не пропускала в последних трёх турах чемпионата Германии, с «Санкт-Паули» 0:0, хотя были близки в концовке выиграть. Ничья 0:0 с «Унионом», также в концовке могли выиграть, но не реализовали пенальти. Ну а в последнем туре «Лейпциг» вообще не заметил «Аугсбург» и выиграл со счётом 4:0.

Делай ставки в БЕТСИТИ и получи фрибет до 100 000 рублей!

«Ювентус» в последнем туре одержал важную победу 3:0, и вообще «Ювентус» ни одного мяча в чемпионате Италии ещё не пропустил. Тьяго Мотта сразу нашёл подход к футболистам «Ювентуса», команда сильно изменилась и психологически, и эмоционально. «Ювентус» удачно играет в обороне, и с «Наполи» 0:0, и с «Ромой» 0:0, в последнем туре 3:0.

Если и те и другие хорошо играют в обороне и прекрасно понимают, что раскрываться нельзя, то, скорее всего, первый тайм должен получиться аккуратным, без риска, а во втором тайме, когда пойдут замены, плюс подустанут, уже могут пойти голы. Поэтому мой прогноз – второй тайм результативнее первого», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»