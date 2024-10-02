«Лейпциг» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на встречу Лиги чемпионов

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.73.

«Лейпциг» и «Ювентус» сыграют во 2-м туре Лиги чемпионов. «РБ» до матча с «Аугсбургом» на минувших выходных не забивал несколько игр подряд, испытывал проблемы против «Униона», против «Санкт-Паули», не лучшим образом выглядел и с «Атлетико» в 1-м туре ЛЧ. В общем, с разными соперниками выступал он не лучшим образом. Мало что получалось в атаке у клуба.

Но вот «Аугсбургу» наконец удалось забить «Лейпцигу». И не просто забить, а забить много. И наконец клуб сделал это в первом тайме. И Симонс наконец классный матч провёл – один гол оформил, забили Шешко и Опенда. В общем, «Лейпциг» показал свою силу в атаке. Да, против «автобусов» есть сложности, и над атакой отдельно Розе работал, над построением атаки.

Но с «Ювентусом», я думаю, что дома моменты должны быть у хозяев. И думаю, что «Лейпциг» должен постепенно приходить в себя и Симонс должен набирать форму, старт сезона у него не очень удачный, хотя на выходных результативен он был.

«Ювентус» — бегущая молодая команда под руководством Тьяго Мотты, которая сильна физически. Она очень быстрая, хорошо ведёт единоборства и постепенно находит роль Копмейнерсу Мотта. В общем, «Ювентус», несмотря на то что перестраивается, меняет стиль, по результатам очень неплох. Он почти ничего не пропускает, показывает интересный футбол. Даже в тех матчах, в которых играет нулевую ничью, стараются разыгрывать мяч туринцы. И, естественно, они очень опасны на пространстве.

Обе команды опасны. На пространстве у «Лейпцига» тоже быстрая атака. Вообще, это самая быстрая атака в Германии, наиболее вертикально играющая. В этой связи, я надеюсь, что голы всё-таки будут очень. Сложный матч для прогноза. В исход я лезть не буду. Просто надеюсь на голы и возьму «обе забьют» с коэффициентом 1.73», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».