«Лейпциг» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на игру 2-го тура Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» 2:1 за 9.80.

«Во 2-м туре Лиги чемпионов состоится встреча «Лейпцига» и «Ювентуса». Явно нелёгкая игра будет для туринцев. Пусть я и больше верю в их победу тут.

«Ювентус» пока идёт в этом сезоне без поражений. Выступает команда намного интереснее и ярче, чем в прошлом сезоне, под руководством Аллегри. Сейчас возглавляет «старую синьору» Тьяго Мотта, который настроил команду на более доминирующий и атакующий футбол. Впрочем, не без проблем пока выступают туринцы. Иногда они не понимают, что делать против организованных соперников, не совершающих ошибок. Так уже были потеряны очки в Серии А с «Эмполи» (0:0), «Ромой» (0:0) и «Наполи» (0:0).

С другой стороны, стоит отметить важный факт. Всего лишь один гол со старта сезона пропустил коллектив, и то не в Серии А, а в 1-м туре ЛЧ. Тогда «Юве» без особых проблем справился с ПСВ, забив ему трижды — 3:1. А в чемпионате клуб так и идёт с нулём в графе пропущенных мячей.

«Лейпциг» такими же успехами, как «Ювентус», похвастаться не может. Хотя, если брать Бундеслигу, то там клуб тоже идёт без поражений. Он всего два раза потерял очки с не самыми сильными соперниками — 0:0 с «Унионом» и с «Санкт-Паули». Но зато в явный актив «РБ» может записать себе победу над «Байером» — это было первое поражение подопечных Хаби Алонсо в чемпионате за почти полтора года. В турнире «Лейпциг» идёт в верхней части.

Но один проигрыш у команды всё-таки был, если брать все турниры, — в 1-м туре Лиги чемпионов. Там тяжёлое противостояние было у немцев с «Атлетико». Мадридцы выглядели лучше и забили больше. «Лейпциг» тогда открыл счёт уже на четвёртой минуте, но затем инициатива перешла к сопернику — 1:2 по итогу.

На фоне «Атлетико» «Лейпциг» выглядел довольно неплохо, возможно, на ничью наиграл. Сейчас ему будет противостоять клуб со схожим стилем — надёжной защитой и результативной атакой. И я не думаю, что на этот раз «РБ» справится. «Юве» в этом сезоне выступает лучше и смотрится перспективнее. Поставлю на его победу со счётом 2:1 с коэффициентом 9.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».