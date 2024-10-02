«Бенфика» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Португалии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.80.

«Бенфика», несмотря на травмы Тиагу Говея и Ренату Саншеша, блестяще идёт по этому сезону. В своём чемпионате подопечные Бруну Лаже одержали три крупные победы подряд, последнюю в минувшие выходные над «Жил Висенте» — 5:1. Николас Отаменди, Анхель Ди Мария, Керим Актюркоглу и компания явно находятся в огне. Что касается Лиги чемпионов, то в 1-м туре общего этапа на выезде была обыграна сербская «Црвена Звезда» — 2:1.

«Атлетико» имеет в списке травмированных Сесара Аспиликуэту и Пабло Барриоса. При этом команда Диего Симеоне в последнем туре сыграла дома вничью с мадридским «Реалом» — 1:1, отыгравшись усилиями Анхеля Корреа на 95-й минуте матча. А в 1-м туре ЛЧ «матрасники» обыграли дома «РБ Лейпциг» — 2:1.

В 2015 году эти соперники в рамках группового этапа обменялись гостевыми победами с одинаковым счётом 2:1. Сейчас у гостей тоже есть шансы, как и на то, что команды не смогут выявить победителя.

Игра будет равной и упорной. «Бенфика» и «Атлетико» сыграют вничью», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».