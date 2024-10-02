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«Астон Вилла» — «Бавария»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов в Бирмингеме

«Астон Вилла» — «Бавария»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов в Бирмингеме
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Бавария».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.27.

«Астон Вилла» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. Да, она играла в большом еврокубке, и да, побеждала, но это был турнир с другим названием. И вот хороший шанс Унаи Эмери почувствовать, что это такое, может быть, даже победно, тем более такой соперник. Дело в том, что в 1982 году ещё при старом названии Лиги чемпионов именно «Астон Вилла» в финале обыграла «Баварию». Так что представляете, сколько здесь параллелей.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На мой взгляд, это будет очень результативная игра, и те и другие всегда забивают, иногда пропускают. Поэтому моя ставка – тотал больше 3.5. Команды откровенно играют в атаку, и на это очень интересно смотреть», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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