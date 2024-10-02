«Астон Вилла» — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на игру Лиги чемпионов в Англии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.93.

«Астон Вилла» и «Бавария» сойдутся во 2-м туре Лиги чемпионов. Команда Эмери идёт высоко в английской Премьер-лиге. Да, в последнем туре, наверное, выдали невзрачный матч «львы» против «Ипсвича», не смогли его обыграть и ошибки допустили в обороне. Эмери в концовке, наверное, не лучшим образом действовал, попросил к концу пойти в атаку, в итоге команда получила атаку в ответ и так пропустила гол.

Но в целом «Астон Вилла» неплохо по результатам стартовала. Игроки создают моменты и не так много допускают. В общем, Эмери подтверждает, что его команда не случайно попала в Лигу чемпионов. Она за попадание в главный еврокубок и в этом сезоне в состоянии бороться. Ну а в 1-м туре у неё серьёзнейший соперник.

«Бавария» впервые на выходных потеряла очки с «Байером» дома. Я думаю, что Компани не ждал, что его соперник сыграет в автобус. В итоге он так и не нашёл способа его вскрыть. Конечно, моментов у «Баварии» было больше. Но в любом случае, по меркам нынешней «Баварии», которая до этого била все рекорды по результативности, их было не очень много. И только ничья в итоге. Еще и Гарри Кейн травмировался. Хотя пишут, что он должен сыграть против «Виллы».

«Бавария» остаётся фаворитом тут. По уровню игры, который сейчас показывает, она не только фаворит этой игры, но и общего этапа Лиги чемпионов. Я думаю, что можно выбрать такую ставку – «Бавария» не проиграет и общий тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.93. Думаю, что голы в этом матче должны быть. «Вилла» может что-то создать, что-то забить тоже. Ну и «Бавария», естественно, в атаке должна создавать — она фаворит матча», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».