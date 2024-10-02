«Ак Барс» — «Амур»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Амур».

Ставка: ТБ 5 за 1.99.

«В последней домашней серии «Амур» должен был брать минимум четыре победы в пяти матчах – а выиграл лишь один. Звёзды атаки молчат, в обороне неожиданно много грубых ошибок. Сегодняшний «Ак Барс» такого своим соперникам не прощает. За ненадёжную игру с казанцами в защите на прошлой неделе поплатились и чемпионы из Магнитогорска, и лидеры конференции из Екатеринбурга.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2024, среда. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Амура» шансов точно нет. Вся интрига в том, сколько шайб забросит команда Гатиятулина. Посоветовал бы ставить на зрелищный матч. Если уж от «Торпедо», «Куньлуня» и «Витязя» хабаровчане пропустили 12, то разыгравшихся нападающих «Ак Барса» они точно не остановят. Зрители матча точно увидят больше пяти голов», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».