Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Амур»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

«Ак Барс» — «Амур»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Амур».

Ставка: ТБ 5 за 1.99.

«В последней домашней серии «Амур» должен был брать минимум четыре победы в пяти матчах – а выиграл лишь один. Звёзды атаки молчат, в обороне неожиданно много грубых ошибок. Сегодняшний «Ак Барс» такого своим соперникам не прощает. За ненадёжную игру с казанцами в защите на прошлой неделе поплатились и чемпионы из Магнитогорска, и лидеры конференции из Екатеринбурга.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Амура» шансов точно нет. Вся интрига в том, сколько шайб забросит команда Гатиятулина. Посоветовал бы ставить на зрелищный матч. Если уж от «Торпедо», «Куньлуня» и «Витязя» хабаровчане пропустили 12, то разыгравшихся нападающих «Ак Барса» они точно не остановят. Зрители матча точно увидят больше пяти голов», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android