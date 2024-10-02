«Динамо» — «Спартак»: фрибет 100 000 рублей от БЕТСИТИ к московскому дерби в Кубке России!

2 октября в Кубке России состоится московское дерби. «Динамо» в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ примет «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Пока соперники выявляют сильнейшего, ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей от букмекера БЕТСИТИ. Необходимо выполнить простые условия:

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В последний раз команды встречались 22 сентября в чемпионате России. Та встреча завершилась результативной ничьей (2:2), но запомнилась не только большим количеством забитых голов. В составе «Динамо» дубль на свой счёт записал лучший бомбардир команды прошлого сезона Константин Тюкавин. Арбитр матча показал пять жёлтых карточек, а во втором тайме удалил игрока бело-голубых. За симуляцию поле покинул Эль-Мехди Маухуб. Решение вызвало множество споров со стороны «Динамо». Однако даже в меньшинстве коллектив Марцела Лички вырвал ничью.

До прошлых выходных «Спартак» проиграл лишь дважды, но в столичном дерби с «Локомотивом» сильнее оказались железнодорожники. Красно-белые не смогли создать много моментов у ворот соперника, забили один раз, а пропустили трижды. Деян Станкович ищет оптимальные сочетания как в обороне, так и в нападении. Поэтому его команде пока не хватает стабильности. В четырёх последних играх во всех турнирах у «Спартака» только одна победа.

После четырёх туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу группы А, набрав девять очков. «Динамо» отстаёт всего на одно очко. Обе команды ещё не обеспечили себе выход в следующий раунд. Отметим, что бело-голубые не побеждают в очных матчах на протяжении четырёх встреч подряд.

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