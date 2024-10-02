«Бенфика» — «Атлетико»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Бенфика» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.67.

Игра «Бенфики» под управлением Бруну Лаже впечатляет. Лига чемпионов началась для «орлов» с победы над «Црвеной Звездой» (2:1). Единственное поражение в этом сезоне лиссабонцы потерпели ещё в 1-м туре чемпионата Португалии. С тех пор их беспроигрышная серия насчитывает уже семь встреч.

Но «Атлетико» ничуть не уступает своему сопернику. «Матрасники» вообще не знают поражений в этом сезоне во всех турнирах. В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов мадридцы обыграли «Лейпциг» (2:1). У команды Диего Симеоне лучшая защита в Примере. За восемь матчей «Атлетико» пропустил всего четыре гола. Ян Облак всё ещё в прекрасной форме и выручает команду.

Матч точно получится нервным. Повлиять на его результат может какая-нибудь маленькая ошибка. «Матрасники», конечно, очень надёжны в защите, но у «Бенфики» классная атака, способная проявить себя во всей красе, особенно на домашнем стадионе. Мы предлагаем ставку на «обе забьют» за 1.67. Похоже, эта игра может завершиться вничью.