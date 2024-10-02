«Ливерпуль» — «Болонья»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Болонья».

Ставка: «Ливерпуль» победит всухую за 1.85.

Арне Слот ничуть не хуже Юргена Клоппа справляется с работой в «Ливерпуле». По крайней мере, пока к нему не может быть претензий. Конечно, болельщиков расстроило поражение от «Ноттингем Форест» (0:1), но после него «красные» выиграли в Лиге чемпионов у «Милана» (2:1), одержали две победы в АПЛ – над «Борнмутом» (3:0) и «Вулверхэмптоном» (2:1) и обыграли в Кубке лиги «Вест Хэм» (5:1).

И вряд ли что-то может помешать им добыть ещё одну победу в Лиге чемпионов. После отставки Тьяго Мотты «Болонья» показывает совсем другой футбол. Не такой крутой, как в прошлом сезоне. За результат «борзые» цепляются, но тратят на это много усилий. Пять из семи матчей в этом сезоне красно-синие завершили вничью. В том числе в Лиге чемпионов с «Шахтёром».

Винченцо Итальяно — опытный тренер, однако он не может работать в таком же стиле, как Тьяго Мотта. Поэтому рано или поздно «Болонья» не сможет довольствоваться даже ничейными результатами. У «борзых» мало шансов. «Ливерпуль» играет дома, он поймал кураж и должен обыгрывать красно-синих всухую за 1.85.