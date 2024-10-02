«Лейпциг» — «Ювентус»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Лейпциг» — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» не проиграет за 1.60.

Если в Бундеслиге «Лейпциг» ещё никому не проигрывал в этом сезоне, то в Лиге чемпионов потерпел поражение от «Атлетико» (1:2). Поэтому у «красных быков» будет большое стремление набрать первые три очка на общем этапе. Подопечным Марко Розе даже удалось обыграть «Байер» (3:2). А в последней встрече первенства они разгромили «Аугсбург» (4:0).

Но «Ювентус» под руководством Тьяго Мотты – это нечто. Туринцы настолько слаженно действуют в защите, что в шести из семи матчей во всех турнирах не пропускали. Единственной командой, которой удалось забить «старой синьоре», стал ПСВ в Лиге чемпионов. Да и то гол пришёлся на третью минуту добавленного времени и выглядел скорее утешительным призом для «крестьян».

В прошлом сезоне в условиях сильно ограниченных ресурсов Тьяго Мотта сдерживал нападение и пострашнее, чем у «Лейпцига». А теперь, когда он руководит «Ювентусом», творить чудеса ему стало куда удобнее. Может быть, туринцы и не победят, но они точно смогут как минимум не проиграть «красным быкам». Поставить на это можно за 1.60.