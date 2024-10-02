«Атланта Юнайтед» — «Клёб де Фут Монреаль»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Клёб де Фут Монреаль».

Ставка: «Атланта» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.12.

«Атланта» ведёт отчаянную борьбу за попадание в зону уайлд-кард. Отставание от конкурентов небольшое, но сократить его оказывается проблематично. «Пятиполосные» летом урвали настоящий бриллиант, подписав контракт с Алексеем Миранчуком. Он вполне может помочь команде решить задачи.

В последних трёх встречах он забил два мяча и планирует положить ещё один в предстоящей игре. «Монреаль» не проигрывает последние четыре встречи. В каждом из этих матчей он забивал не менее двух мячей. Вообще, это удивительно. Сине-бело-чёрные далеко не эталон стабильности и уж тем более надёжности. В Восточной конференции они первые по пропущенным голам – 61.

Обратим внимание на плохую гостевую форму «Монреаля». В восьми последних встречах на выезде сине-бело-чёрные пропускали минимум по два гола от соперников.

Чтобы хотя бы попытаться запрыгнуть в последний вагон, «пятиполосные» должны побеждать прямых конкурентов. А «Монреаль» — один из них. Разница между командами — всего три очка. Верим в Миранчука и его голы. Поставим на победу его команды и тотал больше 2.5 мяча за 2.12.